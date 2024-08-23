Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 9 лет колонии

Армавирский городской суд назначил до девяти лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила объединенная пресс-службы судов Краснодарского края.

«Причиной акций протеста стало прибытие в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля», — напомнили в пресс-службе.

Несколько человек устроили беспорядки на почве национальной и религиозной ненависти и вражды. Подсудимые вместе с толпой пробили оцепление, выломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Из-за их действий пришлось остановить работу аэропорта.

Вину подсудимые не признали, но суд вынес приговор, изучив доказательства. Трое человек получили шесть лет и четыре месяца колонии общего режима, один — шесть лет и шесть месяцев, последнему дали девять лет. Пока решение суда не вступило в законную силу.

Беспорядки прошли в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года.

В ходе погромов участники протеста повредили имущество воздушной гавани на сумму более 24 миллионов рублей. Пострадали 29 силовиков, 23 из которых получили травмы различной степени тяжести.

Ранее почти 200 участников массовых беспорядков получили наказание в виде штрафа или ареста. Еще 42 жителям Дагестана назначили обязательные работы.