Ворвавшегося с ножом в детский сад жителя Бугуруслана отправили под стражу

Суд арестовал 25-летнего мужчину, который проник в здание детского сада в городе Бугуруслан и напал на сотрудников с ножом. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Оренбургской области.

Против задержанного местного жителя возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По версии следствия, мужчина набросился на воспитательниц и ранил одну из них. Его задержали на месте преступления. Суд согласился с позицией прокурора и отправил обвиняемого под стражу.

В МВД сообщили, что местный житель выломал запасную дверь детского сада и стал угрожать воспитательницам ножом. Женщины заперли мужчину в подвале и нажали тревожную кнопку, после чего приехали полиция и росгвардейцы.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подтвердил, что воспитательниц наградят и поощрят премиями в полмиллиона рублей за защиту детей.