Появились кадры задержания мужчины, ворвавшегося с ножом в детсад в Бугуруслане

Появились кадры задержания мужчины, который с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане. Видео опубликовало УМВД России по Оренбургской области в своем телеграм-канале .

Сообщение о происшествии поступило около 13:00. Местный житель выломал запасную дверь детского сада и начал угрожать персоналу ножом. Сотрудники учреждения сумели обезвредить мужчину, заперли его в подвале и нажали тревожную кнопку. Прибывшие полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали злоумышленника и доставили его в отдел.

В Следственном комитете добавили, что нападавший успел подняться на второй этаж и ранить одну из воспитательниц — ей оказали медицинскую помощь. Дети не пострадали. По версии следствия, мужчина находился в состоянии опьянения. Возбудили уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Мотивы нападения устанавливаются, следователи допрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.