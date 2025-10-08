Вооруженный ножом мужчина пытался изнасиловать девушку у Лефортовского парка

Полиция задержала мужчину, которого заподозрили в нападении с ножом на девушку рядом с Лефортовским парком в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — отметили в ведомстве.

По предварительной версии, ранним утром 7 октября мужчина, находясь рядом с парком, напал с ножом на незнакомку. Подозреваемый попытался ее изнасиловать, но москвичка оказала активное сопротивление, что спасло ей жизнь. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Личность подозреваемого установили в короткие сроки, его задержали в Рязани. Следователи проверяют мужчину на причастность к совершению других аналогичных преступлений в столице.

Ранее житель Мурина неоднократно приставал к девушкам в подъезде многоэтажки. Одна из последних жертв чудом вырвалась из рук извращенца.