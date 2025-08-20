Мужчина в Мурино чуть не изнасиловал девушку у лифта

В Мурино задержали мужчину, неоднократно пристававшего к девушкам в ЖК

В ЖК в Мурино местный житель неоднократно приставал к девушкам в подъезде. Одной из последних жертв чудом удалось вырваться из рук мужчины. Полиция уже заинтересовалась происшествием. Запись с камер видеонаблюдения оказалась в распоряжении 360.ru.

По словам одной из жительниц ЖК, первую жертву мужчина преследовал от остановки до подъезда. Он ходил за ней мелкими шагами и прятался по кустам. Когда девушка открывала подъезд, то нарушитель напал на нее.

«Ей удалось отбиться, только потому что сначала получилось отбежать от двери подъезда и начать громко кричать. Соседи услышали», — рассказала очевидица в беседе с 360.ru.

В следующий раз мужчина решил действовать осторожнее. Поймал женщину около лифта. Начал приставать к ней, лез целоваться. Жертве чудом удалось вырваться и убежать.

«Так он не утихомирился и пошел дальше. Если бы полиция его не поймала, неизвестно чем бы закончились его похождения в тот вечер», — заявила собеседница 360.ru.

Ранее этого человека из жителей никто не видел. Он не буянил, вел себя тихо. После случившегося одна из пострадавших обратилась в полицию.

В пресс-службе Следкома по Ленинградской области заявили, что мужчину задержали. Им оказался 44-летний местный житель. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Официально зафиксировали два эпизода.

