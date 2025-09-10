«Вонища жуткая». Под Колпино собутыльники убили и закопали парня на грядке с укропом

В поселке Понтонный Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружили труп, закопанный в грядке с укропом. Местные жительницы рассказали 360.ru, что 31-летний мужчина пропал 19 августа и в тот день выпивал с двумя знакомыми на заброшенном участке.

По словам одной из местных жительниц, они знали убитого еще маленьким. С тех пор мужчина так и не приезжал в поселок.

«Он в городе жил. Трое детей, 31 год. Женат. Здесь у них дача. Приезжал, отдыхал», — пояснила она.

Она добавила, что вечером 19 августа мужчину видели в компании с двумя мужчинами, с которыми они вместе выпивали на заброшенном участке. И пояснила, что в поселке в ту сторону никто не ходит.

После того, как молодой человек пропал, его разыскивали, везде на столбах висели объявления. О его собутыльниках в поселке мало что знают. Женщина добавила, что один из них был в возрасте 60 лет, второй помоложе. И лишь позже все выяснили некоторые подробности.

«Один сидел чуть ли не 20 лет. Другой тихо жил, но его тоже не знали», — сказала она, предположив, что убитый с ними случайно познакомился, чтобы просто выпить пива.

Вторая собеседница 360.ru отметила, что этих мужчин раньше видели только трезвыми.

«Там столько натоптали за эту пару дней. Там третья грядка, последняя, под укропом. Вонища жуткая», — высказалась она о месте обнаружения трупа.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По данным следствия, у потерпевшего возник конфликт с его знакомыми, которые расправились с жертвой, а останки закопали на огороде. Подтвердилось, что один из подозреваемых раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности.