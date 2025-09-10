Тело убитого мужчины нашли в грядке с укропом в Петербурге

Следователи из Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в поселке Понтонный. Тело погибшего обнаружили на огороде в грядке с укропом. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на представителей регионального ГСУ СК России.

По предварительным данным ведомства, 19 августа потерпевший покинул дом и больше не возвращался. Правоохранители вышли на след двух мужчин, ранее знакомых с погибшим.

Предполагается, что между ними произошел конфликт, после чего злоумышленники убили оппонента и спрятали труп в грядке с укропом на одном из садовых участков. Оба подозреваемых уже задержаны. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.