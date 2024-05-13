Военного в Забайкалье отправили на семь лет в колонию за кражу у подруги | 360°

Криминал 13 мая 2024, 10:24 Военного в Забайкалье отправили на семь лет в колонию за кражу у подруги Суд в Забайкалье приговорил военного к 7,5 года колонии за кражу украшений РИА «Новости»

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В Забайкальском крае осудили военнослужащего Александра Чуприна за кражу. Ближайшие семь с половиной лет он проведет в заключении, сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда.

По информации следствия, военный, находясь в квартире своей приятельницы, незаметно украл ее ювелирные украшения стоимостью свыше 60 тысяч рублей.

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Борзинский гарнизонный военный суд приговорил Чуприна к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.

В ведомстве уточнили, что Чуприн полностью возместил девушке ущерб.

Ранее в Сахалинской области суд огласил приговор военнослужащему за то, что он отказался выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Мужчину отправили на два года и шесть месяцев в колонию общего режима. Военный объяснил свой отказ участвовать в СВО страхом за свое здоровье и жизнь.