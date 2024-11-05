Вымогавшую деньги у участника СВО банду задержали на Камчатке

Оперативники ФСБ задержали на Камчатке преступную группу, члены которой вымогали денежные средства у участника специальной операции. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по региону сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве уточнили, что по делу проходят четыре жителя Петропавловска-Камчатского, вымогавшие два миллиона рублей у военнослужащего, который проходил реабилитацию после ранения.

«Фигуранты вынудили бойца СВО подписать расписку о якобы появившемся долге перед лидером преступной группы. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ», — отметили в пресс-службе.

МВД по региону завело уголовное дело по статье «Вымогательство», подозреваемых отправили под стражу.

Ранее группировка вымогателей довела ветерана СВО в Приморье до попытки суицида. Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад по расследованию уголовного дела.