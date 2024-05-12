Водителю утонувшего в Мойке автобуса предъявили обвинение | 360°

Важное 12 мая 2024, 11:50 Водителю утонувшего в Мойке автобуса предъявили обвинение Водителя утонувшего в Мойке автобуса доставили в суд и предъявили обвинение

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения водителю утонувшего в реке Мойке автобуса Рахматшоху Курбонову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram

Следствие запросило суд отправить фигуранта под стражу. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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Интересы Курбонова в суде представляют два защитника. Также в процессе присутствует переводчик.

В субботу, 10 мая, автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку с Поцелуева моста. По последней информации, жертвами ЧП стали семь человек. Водитель объяснял, что не справился с управлением на этом участке дороги.

Одним из погибших в результате падения автобуса оказался профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова Алексей Храмов.