Водителя каршеринга, сбившего детей на Планерной в Москве, приговорили к 4 годам

Водителя каршеринга, который в сентябре прошлого года сбил на пешеходном переходе двух детей, приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Суд также лишил фигуранта на два года и шесть месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

ДТП со смертельным исходом произошло 16 сентября 2024 года. Двое детей, 11-летний мальчик и 12-летняя девочка, переходили дорогу на улице Планерной в Москве. Школьники шли по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Водитель каршеринга, 20-летний мужчина, отвлекся на мобильный телефон и не заметил перемены сигнала. Он сбил детей, мальчик умер на месте, девочка получила тяжелые травмы.

Мужчину задержали и отправили в полицию. Обвиняемый полностью признал вину в суде.