Водителя грузовика задержали из-за смертельного ДТП с ребенком в Москве

Правоохранители задержали в Москве 44-летнего водителя по подозрению в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчине официально предъявили обвинение, вину он не признал.

«Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Северного административного округа», — отметили в пресс-службе.

Смертельное ДТП произошло на Михалковской улице. Грузовик, которым управлял обвиняемый, наехал на 11-летнего ребенка. Мальчик скончался на месте.Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

По данным источника 360.ru, очевидцы рассказали, что мальчик переезжал через дорогу на самокате, несмотря на красный свет светофора. За рулем грузовика сбившего ребенка находился иностранный гражданин. В распоряжении 360.ru появились фотографии с места аварии.