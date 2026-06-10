Во Владивостоке произошла погоня со стрельбой

Во Владивостоке на улице Адмирала Смирнова произошла погоня со стрельбой. Кадры с места события оказались в распоряжении 360.ru.
Как сообщили очевидцы, белая Toyota Prius гналась за серым Nissan Leaf. Первый автомобиль влетел в припаркованную машину, из него выскочили трое мужчин, раздались выстрелы.
Вскоре на место прибыли несколько машин ДПС, одного из участников перестрелки задержали сразу, остальных разыскивают.
Ранее в Тихвинском районе Ленинградской области сотрудники полиции устроили погоню за юношей, который управлял автомобилем Mitsubishi Lancer. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось применить табельное оружие.
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