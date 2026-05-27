В Ленобласти 16-летний водитель спровоцировал погоню со стрельбой

В Тихвинском районе Ленинградской области сотрудники полиции устроили погоню за юношей, который управлял автомобилем Mitsubishi Lancer. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось применить табельное оружие, написала Neva.Today .

Во вторник, 26 мая, около 00:45, сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль Mitsubishi Lancer у четвертого гаражного кооператива в Тихвине. Однако водитель не подчинился требованиям полицейских и попытался скрыться.

Началась погоня. Водитель Mitsubishi Lancer совершал опасные маневры, чтобы оторваться от правоохранителей. Один из полицейских был вынужден выстрелить в колеса автомобиля. Водитель выбежал из машины, надеясь скрыться от полиции, но был задержан.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, нарушителем оказался 16-летний студент техникума из Волхова. После проведения проверочных мероприятий юношу передали матери, а автомобиль отвезли на спецстоянку. Парню предстоит ответить за управление транспортным средством без прав и за опасную езду.