В Ленобласти 16-летний водитель спровоцировал погоню со стрельбой
В Тихвинском районе Ленинградской области сотрудники полиции устроили погоню за юношей, который управлял автомобилем Mitsubishi Lancer. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось применить табельное оружие, написала Neva.Today.
Во вторник, 26 мая, около 00:45, сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль Mitsubishi Lancer у четвертого гаражного кооператива в Тихвине. Однако водитель не подчинился требованиям полицейских и попытался скрыться.
Началась погоня. Водитель Mitsubishi Lancer совершал опасные маневры, чтобы оторваться от правоохранителей. Один из полицейских был вынужден выстрелить в колеса автомобиля. Водитель выбежал из машины, надеясь скрыться от полиции, но был задержан.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, нарушителем оказался 16-летний студент техникума из Волхова. После проведения проверочных мероприятий юношу передали матери, а автомобиль отвезли на спецстоянку. Парню предстоит ответить за управление транспортным средством без прав и за опасную езду.