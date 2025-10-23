Во Франции пенсионеры пять лет пытали женщину в гараже

На западе Франции пожилая пара пять лет удерживала в гараже 45-летнюю женщину и подвергала ее изощренным пыткам. Об этом сообщило France Bleu.

По информации издания, изначально потерпевшая проживала с подозреваемой — 60-летней медсестрой. После того как к пенсионерке присоединился 82-летний сожитель, они вместе стали издеваться над подопечной.

Парочка похищала социальные выплаты жертвы, заперев ее в гараже. Женщине приходилось спать в шезлонге, справлять нужду в пакеты. Также мучители заставляли ее есть кашу с моющим средством.

Пострадавшей удалось сбежать и обратиться к соседям за помощью. Подозреваемых задержали.

