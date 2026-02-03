Владельцы ростовского завода стали фигурантами еще одного уголовного дела

Владельцы ростовского подшипникового завода стали фигурантами еще одного уголовного дела о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

На основании материалов регионального управления ФСБ Главное военное следственное управление СК России возбудило новое уголовное дело о мошенничестве. Расследование касается хищения средств гособоронзаказа через еще одно предприятие, связанное с семьей собственников.

Оборонные контракты переоформили, но по ценам, существенно превышающим прежние.

В ФСБ напомнили, что ранее ГВСУ СК России уже завершило расследование другого дела, связанного с хищением средств гособоронзаказа на сумму 2,2 миллиарда рублей на заводе. Материалы в отношении генерального директора предприятия и двух его заместителей выделили в отдельное производство и направили в Советский районный суд Ростова-на-Дону в особом порядке — в связи с заключением ими досудебных соглашений.