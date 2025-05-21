ФСБ выявила пять фигурантов дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа

Сотрудники ФСБ в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа на трех подшипниковых заводах выявили еще пять фигурантов. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Ростовской области.

Оперативники во взаимодействии с Главным военным следственным управлением СК России провели обыски у собственников и руководителей трех подшипниковых заводов — ОАО «ОК-лоза» (Сергиев Посад), ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону) и ООО «ГПЗ-2 Тверь» — по подозрению в хищении свыше одного миллиарда рублей из средств государственного оборонного заказа.

Силовики установили причастность к совершению преступления генерального директора и директора по финансам ООО «10 ГПЗ», а также двоих собственников предприятия.

В управлении ФСБ добавили, что фигурантом дела стал экс-заместитель руководителя Росстандарта России. Он был участником мошеннической схемы по хищению денежных средств государственного оборонного заказа с использованием должностного положения.

Против подозреваемых завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Решением суда четверых участников арестовали. Одна из собственниц предприятия скрылась, ее объявили в федеральный розыск.

Ранее главу ростовского предприятия ОПК заподозрили в злоупотреблении полномочиями.