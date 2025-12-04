Владельцем рехаба в Ленинском округе оказался бывший наркозависимый блогер

Частный реабилитационный центр «СеРЦА» в деревне Малое Видное Ленинского городского округа, где пытали постояльцев, входит в сеть рехабов блогера Максима Антонова. Это следует из открытых данных.

Кроме того, услуги рехабов рекламировали звезды российского шоу-бизнеса. Видео с Niletto, Тимати, Птахой, группой «Русский размер» и другими знаменитостями Антонов размещал на сайте и в социальных сетях.

В блоге основатель реабилитационного центра рассказывал, что в прошлом сам прошел через наркотическую зависимость, но вылечился благодаря помощи специалистов.

По данным Telegram-канала Baza , Антонова задержали вместе с сотрудниками рехаба и доставили на допрос к следователю.

Себя он называет клиническим психологом, изучающим проблемы зависимости более 26 лет.

Источник 360.ru не подтвердил задержание Антонова, но уточнил, что на допрос доставили четырех сотрудников рехаба.

Реабилитационный центр в Егорьевске «Неугасимая надежда», куда сегодня нагрянули силовики после жалоб постояльцев на пытки, позиционирует себя как православная площадка.

По данным источника 360.ru, постояльцев там удерживали с 2022 года и заставляли жить по режиму, который установил официально не работавший владелец. Он сколотил из остальных работников целую группу для контроля над постояльцами.

Местная жительница заявила, что владелец центра часто приезжал на автомобиле с номерами одной из кавказских республик и забирал большие пакеты. Она не исключила, что внутри находились деньги.

В пресс-службе прокуратуры Московской области заявили, что задержанные сотрудники реабилитационного центра «СеРЦА» стали подозреваемыми по делу о незаконном лишении свободы. В ведомстве добавили, что среди них — генеральный и финансовый директоры.

Против задержанных сотрудников центра «Неугасимая надежда» завели дело о незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц. В ближайшее время суд изберет задержанным обеих организаций меру пресечения.