Полиция нагрянула в частный рехаб в Ленинском округе после жалоб на пытки

Избиения, психологическое давление и лишение воды и пищи — такими методами действовали сотрудники частного реабилитационного центра в деревне Малое Видное Ленинского городского округа со своими постояльцами. По заявлению пострадавшей москвички в рехаб прибыли сотрудники полиции, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что заявительница пожаловалась на похищение денег и причинении вреда здоровью ей и ее сестре сотрудниками рехаба.

Полицейские установили, что реабилитационный центр располагался в частном доме с высоким забором. Внутри находились 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Они рассказали о систематических избиениях, психологических издевательствах, принудительных голодовках и использовании сильнодействующих медицинских препаратов.

Для разбирательства в территориальный отдел полиции доставили генерального директора и трех сотрудников рехаба. Заявления на них написали еще три постояльца.

В пресс-службе подмосковного СК сообщили, что задержали восемь сотрудников двух реабилитационных центров в Ленинском городском округе и Егорьевске по уголовным делам о незаконном лишении свободы.

В ведомстве уточнили, что организованные группы силой удерживали постояльцев из разных регионов под предлогом лечения от наркозависимости и постоянно их избивали. Стоимость проживания составляла от 50 до 80 тысяч рублей.

Криминалисты провели обыски, допросили потерпевших и свидетелей. В ближайшее время они обратятся в суд для избрания обвиняемым меры пресечения.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что в деревне Малое Видное задержали четырех сотрудников рехаба «СерЦА», в Егорьевске в незаконном лишении свободы обвинили работников центра «Неугасимая надежда».

В конце ноября Истринский суд арестовал владелицу рехаба для подростков с зависимостями. По данным следствия, вместо лечения несовершеннолетних избивали и унижали, а один из постояльцев попал в реанимацию.