Владельца отеля в Новочеркасске заподозрили в фиктивной регистрации мигрантов

Фото: РИА «Новости»

Силовики пресекли противоправную деятельность бизнесмена, организовавшего канал нелегальной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По версии следствия, предприниматель, владеющий гостиницей в поселке Каменоломни, фиктивно ставил на миграционный учет иностранцев для дальнейшей выдачи им патентов на работу. По адресам его гостиницы и личных домов зарегистрировали более ста граждан из стран Центральной Азии, однако фактически никто из них там не проживал.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан или лиц без гражданства. Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося и решают вопрос об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела.

Ранее Чертановский районный суд Москвы вынес приговор четырем участникам этнической преступной группы, которая занималась незаконной легализацией мигрантов.

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