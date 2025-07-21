В Москве осудили этническую ОПГ за организацию незаконной миграции

Чертановский районный суд Москвы вынес приговор четырем участникам этнической преступной группы, которая занималась незаконной легализацией мигрантов в Московском регионе. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и области.

Следователи выяснили, что уроженцы Азербайджана граждане России Мамедов, Мустафаев, Раджабов и Раджабли делали поддельные миграционные документы о предоставлении иностранцам права на постоянное пребывание в стране в течение трех месяцев с момента выезда.

«За время противоправной деятельности участники организованной преступной группы незаконно легализовали более 1000 иностранных граждан и извлекли преступный доход в размере не менее двух миллионов рублей», — заявили в ведомстве.

Деньги, которые удалось заработать преступным путем, участники группы отправляли родственникам в Азербайджане. При обысках следователи нашли оборудование для подделки документов, базы данных «клиентов», миграционные карты, поддельные печати и паспорта граждан стран Центральной Азии.

Суд приговорил Мамедова к пяти годам колонии, Раджабова и Раджабли к четырем годам, Мустафаева к двум годам. Отбывать наказание фигуранты будут в колонии общего режима.

Ранее правоохранители задержали калужских полицейских по делу о мигрантах-нелегалах. По данным следователей, они за деньги организовывали нелегальное пребывание мигрантов в России.