Владелец забегаловки с опасной шаурмой не признал вину в отравлении 17 человек

Владельца забегаловки, где 17 человек отравились шаурмой, задержали в Москве

Владельца точки быстрого питания на севере Москвы, где отравились не менее 17 человек, задержали следователи. Ему предъявили обвинения, на допросе бизнесмен вины не признал, сообщили в столичном СК .

О пострадавших из-за отравления шаурмой стало известно 15 июля. В больницы попали не менее 17 человек. Их госпитализировали из хостела на Дмитровском шоссе.

По факту случившегося возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сегодня СК сообщил о задержании владельца точки быстрого питания, где ели пострадавшие.

«Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый вину не признал», — подчеркнули в ведомстве.

Следствие будет ходатайствовать об аресте бизнесмена. Также в пресс-службе обратили внимание, что сотрудники забегаловки работали незаконно, трудовых договоров у них не было.

Расследование дела продолжается.