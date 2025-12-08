ВККС разрешила возбудить дела на пятерых судей из Ростова-на-Дону за взятки

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить уголовные дела против четырех бывших и одного действующего судьи из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала заседания.

«Высшая квалификационная коллегия судей решила дать согласие на возбуждение дела в отношении судьи Советского суда Ростова-на-Дону Цмакаловой по ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — зачитал решение коллегии Николай Тимошин.

Коллегия ранее одобрила аналогичные решения в отношении Елены Коблевой, экс-председателя того же суда, и судей Эльмиры Пономаревой, Олега Батальщикова и Артура Маслова, который продолжает работать мировым судьей.

По данным следствия, Коблева организовала преступную группу из судей, которые брали взятки. Ее подозревают в причастности к нескольким эпизодам преступной деятельности.

Так, за 50 тысяч рублей судья назначил предупреждение за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации. За 100 тысяч он ограничился штрафом за выезд на встречную полосу, хотя это правонарушение обычно влечет лишение прав. За 500 тысяч судья дал условный срок рецидивисту, обвиняемому в краже. Из этой суммы 200 тысяч получила Коблева.

В России только председатель Следственного комитета может возбудить уголовное дело против судьи. Но для этого нужно согласие Высшей квалификационной коллегии судей. Ранее Бастрыкин нацелился на подозреваемых в коррупции пятерых ростовских судей.

В начале декабря Басманный суд Москвы заключил под стражу члена комитета Госдумы по транспорту Анатолия Вороновского, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в общей сложности он получил имущества не менее чем на 25 миллионов рублей.