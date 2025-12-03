Бастрыкин нацелился на подозреваемых в коррупции пятерых ростовских судей

ВККС получил запрос на возбуждение уголовных дел против пятерых ростовских судей

Запрос председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина стал первым в повестке внеочередного заседания Высшей квалификационной коллегии судей России. В обращении руководитель ведомства запросил согласие на возбуждение уголовных дел о коррупции против пятерых судей из Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба ВККС.

Представления касаются бывшего председателя Советского районного суда Елены Коблевой, ушедших в отставки судей Олега Батальщикова и Наталии Цмакаловой, а также действующих судей Артура Маслова и Эльвиры Пономаревой.

Все они обвиняются в получении взяток, фальсификации доказательств и препятствию правосудию.

Решение ВККС является обязательной процедурой для начала уголовного преследования судей.

В конце ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин добился возбуждения уголовного дела против судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой.

По версии криминалистов, она получала взятки от арбитражного управляющего, который занимался банкротствами компаний, но переводил оставшиеся активы на себя.