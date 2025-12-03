Суд в Москве арестовал депутата Госдумы Вороновского за взятку

Басманный суд Москвы заключил под стражу члена комитета Госдумы по транспорту Анатолия Вороновского, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, Вороновский в 2019–2020 годах, будучи замгубернатора Краснодарского края, брал взятки у директора компании «Дагомысское дорожное ремонтно-строительство». В общей сложности он получил имущества не менее чем на 25 миллионов рублей.

После того как генпрокурор Александр Гуцан потребовал лишить депутата неприкосновенности и за это единогласно проголосовали в Госдуме, Вороновский сам написал заявление о сложении мандата.