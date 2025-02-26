Вице-губернатора Вологодской области заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу регионального представительства в Москве Кирилла Бочарова задержаны в столице за получение взятки. Операцию провели оперативники ФСБ и следователи СКР, сообщил «Коммерсант».
По предварительным данным, Алексеев и Бочаров требовали 100 миллионов рублей от руководства лесопромышленного предприятия. Взамен обещали продлить договор аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство.
Чиновникам уже предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, подчеркнул источник издания. Оба, по его словам, отрицают свои вину.
Официально задержание Алексеева и Бочарова пока не подтверждали.
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