СК раскрыл подробности дела вице-губернатора Вологодской области

Вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу регионального представительства в Москве Кирилла Бочарова обвинили в вымогательстве взятки в размере 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Им предъявили обвинение в совершении преступления по статье о получении особо крупной взятки.

По версии следствия, в 2024 и 2025 годах Алексеев и Бочаров требовали взятку от представителя коммерческой организации, реализующей инвестиционный проект по освоению лесов.

За 100 миллионов рублей чиновники обещали решить вопрос о восстановлении аренды лесного участка, договор по которой прекратило региональное министерство. Представитель компании сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

Сотрудники ФСБ задержали Алексеева и Бочарова после получения части требуемой суммы. Басманный районный суд арестовал главу представительства Вологодской области до 24 апреля.