СК раскрыл подробности дела вице-губернатора Вологодской области

Вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу регионального представительства в Москве Кирилла Бочарова обвинили в вымогательстве взятки в размере 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Им предъявили обвинение в совершении преступления по статье о получении особо крупной взятки.
За 100 миллионов рублей чиновники обещали решить вопрос о восстановлении аренды лесного участка, договор по которой прекратило региональное министерство. Представитель компании сообщил о преступлении в правоохранительные органы.