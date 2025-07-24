Вице-губернатора Брянской области взяли под стражу

Мещанский районный суд Москвы постановил взять под стражу на два месяца вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и директора ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» Евгения Журу. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Сотрудники ФСБ и МВД пришли к вице-губернатору с обысками 22 июля и через несколько часов задержали. Чиновника обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Симоненко и Жура могли похитить не менее 818 миллионов рублей, выделенных на строительство укреплений в приграничных районах. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Белгородской области задержали вице-губернатора — министра имущественных и земельных отношений Рустэма Зайнуллина. По данным следствия, он с сообщниками похитил 32 миллиона рублей.
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