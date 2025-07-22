Вице-губернатора Брянской области задержали за злоупотребление полномочиями

Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также по этому делу подозревают начальника Управления капитального строительства региона Евгения Журу. По данным следствия, они похитили не менее 818 миллионов рублей, выделенных на строительство укреплений в приграничных районах.

Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы до 10 лет и запрет занимать определенные должности еще на три года.

Перед этим сотрудники МВД и ФСБ пришли к Симоненко с обысками. Чиновник на своем посту курирует в том числе строительство в регионе.