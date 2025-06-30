Замгубернатора Белгородской области отмыл 32 млн рублей на укреплении границы

Белгородская область понесла ущерб в 32 миллиона рублей от мошеннической схемы с участием вице-губернатора региона, министра имущественных и земельных отношений Рустэма Зайнуллина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента в областном суде.

В ходе рассмотрения апелляции адвокатов по смягчению меры пресечения арестованному чиновнику судья Светлана Светашова раскрыла основную фабулу дела.

Она объявила, что Зайнуллин в мошенническом хищении бюджетных средств региона действовал не один, а с группой сообщников, с которыми планировал разделить 32 миллиона. Доля чиновника в этой схеме составляла четыре миллиона рублей.

Судья подчеркнула, что средства предназначались для оплаты работ по строительству фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины.

Зайнуллина задержали в субботу, 21 июня, по делу о мошенничестве. По неподтвержденным данным, чиновник завышал стоимость производства железобетонных изделий, предназначенных для укрепления границы с Украиной. Через два дня суд отправил его под стражу до 20 августа.