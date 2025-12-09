Ветеран СВО заступился в Свердловской области за девушек и попал в СИЗО
Житель города Кушва домогался до двух сестер около клуба и сильно избил их за отказ от близости. Девушки пожаловались ветерану СВО, который отомстил обидчику и сам оказался в СИЗО. Об этом 360.ru рассказала жена военного Алина.
Ветеран СВО увидел пострадавших, позвал друзей и устроил с обидчиком разговор. В итоге напавший на девушек мужчина обратился в полицию с заявлением об избиении. После этого ветерана СВО арестовали.
«Он три месяца сидит в СИЗО, ему продлили арест до февраля», — рассказала жена военного.
Девушка отметила, что две пострадавшие девушки поблагодарили ее, но по какой-то причине не смогли подать заявление в полицию.
«Лично со мной они не хотят выходить на контакт», — добавила она.
Руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил 360.ru, что разбирательство находится на начальном этапе, и давать комментарий по данной теме пока преждевременно.
«Если супруга подозреваемого имеет основание сомневаться в процессуальных действия правоохранительных органов, она имеет полное право обжаловать действия силовиков или их бездействия в вышестоящей инстанции, в надзорном или в судебном ведомстве», — добавил он.
Ранее несколько мужчин избили и ограбили девушку возле ночного клуба в Нижнем Тагиле. Нападение произошло после того, как она отказалась с ними знакомиться.