Ветеран СВО заступился в Свердловской области за девушек и попал в СИЗО

Житель города Кушва домогался до двух сестер около клуба и сильно избил их за отказ от близости. Девушки пожаловались ветерану СВО, который отомстил обидчику и сам оказался в СИЗО. Об этом 360.ru рассказала жена военного Алина.

Ветеран СВО увидел пострадавших, позвал друзей и устроил с обидчиком разговор. В итоге напавший на девушек мужчина обратился в полицию с заявлением об избиении. После этого ветерана СВО арестовали.

«Он три месяца сидит в СИЗО, ему продлили арест до февраля», — рассказала жена военного.

Девушка отметила, что две пострадавшие девушки поблагодарили ее, но по какой-то причине не смогли подать заявление в полицию.

«Лично со мной они не хотят выходить на контакт», — добавила она.