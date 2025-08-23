Вернувшийся в Россию блогер Маркарян попал под уголовное дело

РИА «Новости»: дело о реабилитации нацизма завели против блогера Маркаряна

Скандально-известный блогер Арсен Маркарян стал фигурантом дела о реабилитации нацизма. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства уточнил, что такое решение приняли по итогам доследственной проверки интервью блогера, в котором он публично поддержал проведение терактов при помощи беспилотников против россиян.

«„В отношении Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 (реабилитация нацизма — прим. ред.) Уголовного Кодекса России“, — заявил представитель правоохранительных органов.

Максимальный срок наказания по этой статье составляет три года лишения свободы.

О возвращении пропагандирующего мизогинные взгляды блогера Арсена Маркаряна в Россию сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она напомнила, что продающий свои курсы инфоцыган призывал аудиторию насиловать женщин, унижал участников специальной военной операции и одобрял удары украинских беспилотников по России.