Женоненавистником Маркаряном занялась прокуратура. До чего договорился скандальный инфоцыган

Прокуратура начала проверку в отношении Арсена Маркаряна. Скандально известный блогер попал в поле зрения правоохранительных органов после пятичасового интервью, в котором высказался в поддержку боевиков ВСУ. Подробности — в материале 360.ru.

За что проверяют Маркаряна

Правоохранители приступили к доследственной проверке высказываний блогера по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», сообщило РИА «Новости». Следующим этапом может стать возбуждение против него уголовного дела.

Поводом послужило нашумевшее пятичасовое интервью Маркаряна с его коллегой по цеху, блогером Дмитрием Лариным. В опубликованном на одном из видеохостингов ролике он высказывался в поддержку действий украинских боевиков и использования ими беспилотников против российских граждан.

Что грозит Маркаряну за призыв к терроризму

Московская прокуратура заинтересовалась Маркаряном еще в январе. Тогда сотрудники ведомства выявили, что блогер в своих видео неоднократно заявлял о правильности идеологии терроризма и призывал к терактам против россиян.

Если против инфобизнесмена заведут уголовное дело и вину докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы. Самое мягкое наказание, которое ему светит, — это штраф в размере до одного миллиона рублей.

Чем известен Арсен Маркарян

Маркарян начал заниматься блогерством в 2014 году. Изначально он выбрал направление сыроедения, биохакинга и здорового образа жизни, хотя не имел для этого соответствующего образования.

Особой популярности это коучу не принесло, и тогда он переключился на курсы по личностному росту для мужчин, в которых учил противостоять женским манипуляциям. Он прославился в Сети своими мизогинными высказываниями: Маркарян называл женщин примитивными животными, которых нужно ставить на место.

У философии блогера нашлось много сторонников, что сделало его богачом. На его закрытый Telegram-канал подписаны больше 55 тысяч человек при ежемесячной стоимости подписки в полторы тысячи рублей. Таким образом, Маркарян зарабатывает не меньше 75 миллионов рублей в месяц.