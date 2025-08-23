Блогер-женоненавистник Маркарян вернулся в Россию

Блогер и инфобизнесмен Арсен Маркарян, который известен своими русофобскими и сексистскими высказываниями, возможно, вернулся в Россию. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале .

«Блогер Маркарян, который призывал аудиторию насиловать женщин, спокойно и без проблем вернулся в Россию. Ранее он не только говорил отвратительные вещи о женщинах, но в своих видео унижал участников СВО, их матерей и жен, призывал бомбить Москву, восхищался ВСУ, оскорблял русских», — написала она.

Прокуратура Москвы, предположительно, потребовала возбудить уголовное дело против блогера из-за его публичных призывов к терроризму, отметила Мизулина. Главу Лиги безопасного интернета возмутило, что парней за мытье машин в Москве почему-то привлекают к ответственности, а в этом случае — тишина.

«Завтра направим все материалы в СК и Генеральную прокуратуру», — добавила она.

Маркарян стал известен благодаря своим провокационным интервью. В них блогер часто высказывал женоненавистнические взгляды, утверждая, что женщины уступают мужчинам как физически, так и интеллектуально.

В марте стало известно, что прокуратура начала проверку в отношении Арсена Маркаряна. Блогер попал под внимание правоохранителей после интервью, где он поддержал украинских военных. Правоохранители приступили к доследственной проверке его высказываний по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».