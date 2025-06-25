Вернувшийся с СВО внук зарезал бабушку и дедушку в Башкирии

В Башкирии обнаружили тела двух пенсионеров. По подозрению в убийстве задержали их внука, недавно вернувшегося с СВО, сообщил Telegram-канал Baza .

С начала июня 76-летний мужчина и его 64-летняя жена перестали отвечать на звонки родных. Один из их близких приехал в село Месягутово, чтобы проверить, как они себя чувствуют. Но дверь квартиры никто не открыл, а телефоны пенсионеров были отключены. Тогда на место вызвали полицию.

«Силовики заметили, что в квартире открыто окно. Через него они проникли в помещение и нашли там тела пенсионеров: они были убиты ударами ножа в шею и спину», — уточнил источник канала.

По предварительным данным, они были мертвы уже трое суток. Кроме того, исчез автомобиль пенсионера. Позже авто нашли в кювете в Кунгурском районе Пермского края.

Главным подозреваемым в деле оказался 20-летний внук убитой пары. Он служил на СВО и должен был вернуться в отпуск 11 мая на пять недель. После почти двух недель поисков его нашли в Перми. Парень признался в преступлении. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее пьяный рецидивист до смерти избил пенсионера в Пермском крае. Тело погибшего нашел в гараже его сын. Подозреваемым оказался неоднократно судимый местный житель.