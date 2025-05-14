Пьяный рецидивист до смерти избил пенсионера в Пермском крае

Полицейские оперативно раскрыли убийство пенсионера в Пермском крае. Преступление произошло в Чернушинском округе. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, участники трагедии вместе распивали алкоголь и поссорились. Тревогу забил сын погибшего — он обнаружил тело отца в гараже. Силовики быстро вышли на след подозреваемого — неоднократно судимого местного жителя. Ориентировка с его данными была разослана всем патрулям. Злоумышленника задержали по месту жительства его матери.
Выяснилось, что фигурант трижды ударил пенсионера по лицу и скрылся с места преступления. Травмы оказались смертельными. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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