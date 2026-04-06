Верховный суд проверит активы сестры «золотой судьи» Хахалевой

Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил проверить на коррупцию судью арбитражного суда Краснодарского края Наталью Хахалеву и дочь экс-председателя краевого суда Анастасию Шепель. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе высшей инстанции.

«Основанием явились выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам», — объяснили там.

Хахалева приходится родной сестрой Елене Хахалевой, которую журналисты прозвали «золотой судьей» и которую год назад Азербайджан отказался выдать России.

Шепель — дочь Александра Чернова, сумма иска к которому в мае прошлого года превысила семь миллиардов рублей. Среди спорного имущества — доли в агропромышленных предприятиях, несколько квартир в Сочи, Москве и Краснодаре и объекты коммерческой недвижимости.