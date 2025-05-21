У экс-председателя Краснодарского краевого суда нашли активы на 7 млрд

Сумма иска к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову превысила семь миллиардов рублей. Об этом сообщила KP.RU .

Требования, точная сумма которых пока не разглашается, увеличила Генеральная прокуратура России. В середине мая в деле появился новый участник — представитель крупного банка. У основания иска также появились изменения.

Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд с 1994 по 2019 год. По версии следствия, в это время он нарушал антикоррупционное законодательство и являлся совладельцем ряда хозяйств в регионе.

«В перечень спорного имущества входят доли в агропромышленных предприятиях, несколько квартир, расположенных в Сочи, Москве и Краснодаре, а также ряд объектов коммерческой недвижимости. Общая оценочная стоимость активов ранее составляла семь миллиардов рублей», — заявил источник издания.

Ранее стало известно, что бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова осудили на 17 лет колонии. Его признали виновным в мошенничестве и получении взяток.