Азербайджан отказал в экстрадиции «золотой судьи» Хахалевой в Россию

Объявленная в международный розыск по инициативе российских следователей «золотая судья» Елена Хахалева останется в Азербайджане, где ее задержали в конце января. Об этом в комментарии агентству APA заявила представляющая интересы россиянки адвокат Шахла Гумбатова.

По словам юриста, запрос российских силовых структур об экстрадиции ее подзащитной не удовлетворили.

«В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано», — заявила Гумбатова.

Причин такого решения адвокат не раскрыла.

Заочно арестованную в России по делу о хищении более одного миллиона рублей бывшую краснодарскую судью Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку в конце января.

По данным СМИ, из столицы Азербайджана бывшая судья планировала улететь в Дубай.

Каспийский районный суд отправил задержанную россиянку под стражу на 40 суток для дальнейшей экстрадиции.

Но на запрос о выдаче обвиняемой в Россию прокуратура Азербайджана отказала.