Верховный суд Карелии вынес приговор убийцам семи человек в Деревянном

Верховный Суд Республики Карелия вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Игоря Софонова, Максима Бочкарева и Александра Дмитриева. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В зависимости от роли и степени участия в преступлениях, они осуждены по следующим статьям: за «причинение тяжкого вреда здоровью»; за «убийство»; за «иные действия сексуального характера»; за «незаконное проникновение в жилище»; за «кражу» и «умышленное уничтожение чужого имущества».

Суд установил, что в ночь с июля на август 2023 года подсудимые незаконно проникли в два жилых дома в селе Деревянном Прионежского района. Там они вступили в конфликт с жильцами, применили насилие к женщине и убили шестерых человек. Также злоумышленники похитили ценное имущество.

Чтобы замести следы преступления, один из них поджег дома. В ходе следствия выяснилось, что подсудимые причастны к убийству еще одной женщины.

«С учетом позиции государственных обвинителей, суд приговорил Софонова и Бочкарева к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, Дмитриева — к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, далее — в колонии особого режима», — сообщили в прокуратуре.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Они получат компенсацию морального и материального ущерба.

Ранее в Москве арестовали мужчину, который в 1993 году убил девушку за видеомагнитофон. Преступник перерезал телефонные провода и начал душить ими девушку. Она сопротивлялась, и тогда он нанес ей удары ножом и кухонным молотком.