В Москве арестовали мужчину, который в 1993 году убил девушку за видеомагнитофон
Суд заключил под стражу мужчину, который в ноябре 1993 года убил свою девушку, желая заполучить видеомагнитофон Sony и двухкассетный аудимагнитофон Hitachi. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Обвиняемый и его жертва познакомились в поезде вскоре после освобождения злоумышленника из мест лишения свободы. Он ехал в Москву на заработки. Пара обменялась номерами, вскоре между ними завязались романтические отношения.
«Мы встречались в квартирах ее подруг. Все квартиры были хорошо обставлены, а я жил у случайных знакомых, нигде не работал и очень нуждался в деньгах. Во время одной из встреч я решил убить свою знакомую и похитить имущество из квартиры», — рассказал мужчина на допросе.
Преступление он совершил в квартире на улице Клязьминской. Преступник отрезал телефонные провода и стал тушить ими девушку. Та сопротивлялась, и тогда обвиняемый нанес ей удары ножом и кухонным молотком. После этого мужчина забрал технику и покинул жилище. Магнитофоны он сдал в скупку.
Спустя время эксперты нашли пригодный для идентификации отпечаток пальца, который вывел на след преступника. Его задержали в Приморском крае.
Ранее стало известно, что мужчине вынесли приговор за убийство ребенка в Москве в 1989 году. Он также оценил жизнь мальчика в видеомагнитофон.