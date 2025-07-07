В Москве арестовали мужчину, который в 1993 году убил девушку за видеомагнитофон

Суд заключил под стражу мужчину, который в ноябре 1993 года убил свою девушку, желая заполучить видеомагнитофон Sony и двухкассетный аудимагнитофон Hitachi. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Обвиняемый и его жертва познакомились в поезде вскоре после освобождения злоумышленника из мест лишения свободы. Он ехал в Москву на заработки. Пара обменялась номерами, вскоре между ними завязались романтические отношения.

«Мы встречались в квартирах ее подруг. Все квартиры были хорошо обставлены, а я жил у случайных знакомых, нигде не работал и очень нуждался в деньгах. Во время одной из встреч я решил убить свою знакомую и похитить имущество из квартиры», — рассказал мужчина на допросе.