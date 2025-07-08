Верховный суд допустил использование воровского жаргона при присяжных

Использование при присяжных терминов из уголовного жаргона и исследование данных с сайта про «воров в законе» разрешил Верховный суд России. Об этом со ссылкой на определение судебной коллегии по уголовным делам сообщило РИА «Новости» .

Такое решение было принято во время заседания по делу мужчины, осужденного за занятие высшего положения в преступной иерархии на Алтае. Его адвокат пытался отменить приговор, аргументируя это тем, что присяжные использовали слова «положенец», «смотрящий», «криминальная среда», «криминальный статус», «криминальная субкультура», «общак», которые тяжело воспринимаются даже юристами.

Верховный суд отказал в отмене приговоре и в определении указал, что сам осужденный в ходе заседания рассказал о критериях и характеристиках лиц из «воровской среды».

Ранее Верховный суд поставил точку в спорах о разделе купленной до брака квартиры. Теперь при разводе супруг не сможет претендовать на половину недвижимости, купленной его бывшим партнером до брака, но получит право отсудить свой вклад в ее покупку.