Вдову бывшего вице-премьера Дагестана убили в Подмосковье

В Подмосковье нашли убитой вдову бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. Тело 43-летней Анны Каменевой с резаной раной шеи обнаружили в деревне Жуковка Одинцовского округа. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Тело женщины с резаной раной шеи обнаружили в коттеджном поселке «Жуковка-3» Одинцовского округа. На месте нашли травматический пистолет, гильзы, следы крови и испачканное полотенце, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным канала, по подозрению в убийстве задержан друг 17-летнего сына Каменевой. Обстоятельства и мотивы преступления выясняются. На сайте МГУ подтвердили гибель преподавателя.

«Анна Николаевна была удивительно добрым и отзывчивым человеком. Для факультета, коллег и учеников ее гибель стала невосполнимой утратой», — говорится в сообщении вуза.

Ее супруг Гаджи Махачев, дважды депутат Госдумы и экс-зампред правительства Дагестана, погиб в ДТП в 2013 году.

Ранее в Москве мужчину задержали по подозрению в убийстве и расчленении собственной сестры.