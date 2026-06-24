В Москве задержали подозреваемого в убийстве сестры

Полиция задержала на востоке Москвы 56-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении собственной сестры. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба УВД по ВАО.

К правоохранителям обратился работодатель, когда женщина не вышла на работу и не ответила на несколько телефонных звонков.

В ее квартиру отправились участковые и оперативники уголовного розыска. Там они нашли пакеты с частями тела пропавшей женщины и немедленно задержали находившегося там мужчину, который оказался братом убитой. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Свердловской области троих мужчин обвинили в убийстве подростка, совершенном 20 лет назад. Их выявили с помощью генетической экспертизы.