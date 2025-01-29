В здании управления ФАС по Санкт-Петербургу начались обыски

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в здание управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на источники.

Предположительно, это связано с делом о госзакупках в школы и детские сады. Во время обысков изымают документы, само ведомство оказывает содействие при следственно-оперативных мероприятиях. Других подробностей пока не приводится.

В конце прошлого года ФСБ и Следственный комитет задержали двоих сотрудников Федерального агентства железнодорожного транспорта по подозрению во взятках. Обвиняемые признали вину и написали явку с повинной.

Ранее сама Федеральная антимонопольная служба начала проверку семи производителей сливочного масла в пяти российских регионах из-за многочисленных жалоб россиян на повышение цен.