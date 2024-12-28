Сотрудников Федерального агентства железнодорожного транспорта поймали на взятке

ФСБ и Следственный комитет задержали двоих сотрудников Федерального агентства железнодорожного транспорта по подозрению во взятках. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

По данным следствия, один из них потребовал деньги у руководителя коммерческой фирмы за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности, а второй выступил посредником.

Обоих заключили под стражу. По местам их жительства и работы прошли обыски, следователи изъяли вещественные доказательства по делу. Обвиняемые признали вину и написали явки с повинной.

ФСБ также опубликовала видео задержания.

Ранее суд арестовал до 25 февраля первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.