Сотрудников Федерального агентства железнодорожного транспорта поймали на взятке
ФСБ и Следственный комитет задержали двоих сотрудников Федерального агентства железнодорожного транспорта по подозрению во взятках. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
По данным следствия, один из них потребовал деньги у руководителя коммерческой фирмы за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности, а второй выступил посредником.
Обоих заключили под стражу. По местам их жительства и работы прошли обыски, следователи изъяли вещественные доказательства по делу. Обвиняемые признали вину и написали явки с повинной.
ФСБ также опубликовала видео задержания.
Ранее суд арестовал до 25 февраля первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.