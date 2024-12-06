ФАС проверит производителей сливочного масла из-за жалоб на повышение цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверять производителей сливочного масла после жалоб россиян на повышение стоимости этого продукта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о внеплановых выездных антикартельных проверках в отношении семи компаний в Москве, Барнауле, Ижевске, Свердловской и Вологодской областях.

Ранее ФАС выявила картель в ходе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при ремонте дорог в Ульяновской области. Общая сумма контрактов — 1,3 миллиарда рублей.

После этого против АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ» возбудили уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Еще одна проверка прошла в аэропорту Внуково. Московское управление Федеральной антимонопольной службы заинтересовалось ростом цен на питьевую воду в бутылках. Ведомство попросили проверить, почему пол-литра воды без газа в аэропорту продается за 150 рублей, а за его пределами — в два-три раза дешевле.