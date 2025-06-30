В Воронежской области у фермера украли молочную продукцию на 20 млн рублей

Правоохранители задержали пять жителей Воронежской области, подозреваемых в краже молочной продукции у местного фермера. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По версии следствия, преступную схему реализовывали с сентября прошлого года по апрель текущего. Водители, занимавшиеся перевозкой молока на завод, делали остановку, во время которой их сообщники перекачивали часть продукции из цистерн в свои емкости.

Украденную молочную продукцию злоумышленники увозили в гараж местного бизнесмена в Лискинском районе. Мужчина перепродавал молоко другому предприятию.

Скрывать преступление помогала одна из работниц молокозавода. Соучастники разбавляли оставшееся молоко водой, а она подтверждала соответствие качества продукции нормам.

Ущерб от преступления превысил 20 миллионов рублей. Следователи возбудили о краже, совершенной группой и в особо крупном размере. Правоохранители провели обыски и изъяли три автомобиля, оборудование, телефоны и документацию. Двоих обвиняемых отправили в СИЗО, другим назначили запрет определенных действий.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже ювелирных изделий на сумму 650 тысяч рублей.