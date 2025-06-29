Бывшего вора задержали в Петербурге после кражи драгоценностей на 650 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже ювелирных изделий на сумму 650 тысяч рублей. Об этом написал Piter.TV.
Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 24 июня в правоохранительные органы обратился 45-летний сотрудник коммерческой фирмы. Мужчина заявил, что из его квартиры на Комендантском проспекте пропали ювелирные изделия.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В ходе расследования на Планерной улице был задержан 51-летний рецидивист, который ранее уже был судим за кражи. Подозреваемый проживает в Лужском районе.
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