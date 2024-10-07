В Ульяновской области задержали сатаниста, пропагандировавшего ЛГБТ

ФСБ задержала директора медучреждения в Ульяновской области, который пропагандировал ЛГБТ* и сатанизм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Мужчина склонял подчиненных принять его культ, обещая за это карьерный рост и финансовое благополучие.
Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по двум статьям. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал закрыть «к чертям собачьим» все гей*-клубы в Москве.
В апреле член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков призвал запретить сатанизм в России для представителей всех религий.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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